Подворье Псково-Печерского монастыря объявляет набор учащихся в хор

Фото: Официальная группа подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Пскове.

Подворье Псково-Печерского монастыря объявляет набор учащихся 5-11 классов в детско-юношеский хор, сообщили в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы рады видеть всех, кто хочет освоить искусство церковного пения, познать его красоту", - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить по субботам с 16:45 до 17:45. Хор будет принимать участие в богослужениях, вести концертную деятельность. Организационное собрание и прослушивание состоится 03 октября (суббота) в 15:45