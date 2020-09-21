Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек

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В Псковской области во время операции «Розыск» задержали 19 человек, находящихся в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

За время проведения операции было проверено более 70 адресов вероятного местонахождения разыскиваемых граждан.

Профилактическое мероприятие «Розыск» проводилось для установления лиц, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, совершивших побеги, а также не прибывших самостоятельно в колонию-поселение для отбывания наказания.

Граждан, которых задержали в ходе операции, доставили в отделы полиции и суды для дальнейшего принятия решений в отношении каждого из них.