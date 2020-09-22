Глава МЧС России посетит Псков

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Во вторник, 22 сентября, в Псково-Печерский монастырь приедет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Telegram-канале сообщается, что министерство последние два года очень тесно работает с регионом, поддерживает новой техникой и дополнительным финансированием.

«Фактически грядущий визит - сверка часов по совместным проектам, а также повод вручить одному из руководителей высокую награду», - отмечают авторы канала.

Кроме того отмечается, что «по итогам визита не исключены и новые соглашения - состав делегации Министерства исключительно представительный: с министром едут сразу три заместителя».