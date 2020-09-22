За неделю в Пскове госпитализировали 12 человек с признаками ОРВИ

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За неделю в Пскове госпитализировали 12 человек с признаками острой респираторно вирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в Пскове заболели ОРВИ 2 108 человек. Это 100,33 на 10 тысяч населения, что выше недельного эпидпорога на 5%.

По Псковской области ситуация еще хуже: заболеваемость ОРВИ выше недельного эпидемического порога на 12,6%.

За неделю с 14 по 20 сентября в регионе заболели ОРВИ 4500 человек. Это 71,47 на 10 тысяч человек.

Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.