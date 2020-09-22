С начала 2020 года в Псковской области построили 910 домов

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За восемь месяцев 2020 года в Псковской области построено 910 новых домов, сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области

Сообщается, что из них 11 многоквартирных и 899 индивидуальных жилых домов. Общая площадь построенного жилья - 137,8 тыс. квадратных метров.

Наиболее активно ведется жилищное строительство в Пскове, на 25,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Наибольший объем построенного жилья - 56,9%, приходился на индивидуальных застройщиков, ими введено 93,7 тыс. квадратных метров общей площади жилых помещений.