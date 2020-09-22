В Псковской области прививки от гриппа сделали более 100 тысяч человек

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За три недели с момента поступления вакцины в медицинские учреждения Пскова привили уже 108,9 тыс человек, в том числе 14,6 тыс детей, сообщили в пресс-службе Псковской области.

"Вакцинация от гриппа в текущем году максимально организована вне поликлиник", - сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и пояснила, что это необходимо для предотвращения пересечения в медучреждениях потоков здоровых людей и граждан с признаками ОРВИ.

В пресс-службе сообщили, что в муниципальных центрах развернуты специальные мобильные станции. "В Пскове до конца сентября привиться от гриппа можно у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальной и Труда".

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Кроме того бригады медицинских работников осуществляют выезды для вакцинации граждан в наиболее удаленные населенные пункты области. По заявкам прививочная кампания проводится в организациях и на предприятиях Псковской области.

В пресс-службе напомнли, что в этом сезоне, согласно поручению Президента РФ, количество привитых от гриппа в этом сезоне необходимо довести до показателя в 60% от общего числа населения из-за угрозы распространения COVID-19 и появления микст-инфекций.