Завершилось голосование за лучшее граффити в Пскове

Фото: Анна Лаба

Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram.

«Сложно выделить одну иллюстрацию из выполненных работ, потому что каждое граффити эксклюзивно и несет свой особый смысл, который закладывал в нее автор. Неудивительно, что третье место разделили сразу два рисунка», - рассказал Михаил Ведерников.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова

Третье место заняли «Олени» и «Яркий город».

Второе место заняла работа «Прошлое и будущее».

Победителем определили граффити «Жар птица».

Губернатор поблагодарил всех участников фестиваля за вклад в стрит-культуру Пскова: «Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, благодаря вам мы лучше понимаем, что нравится жителям города».