Бабушке вернули пропавшего во время прогулки 4 летнего внука в Пскове

Фото из архива КП

Сегодня, 22 сентября, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о розыске 4-х летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Старшие сержанты полиции Андрей Еростенко и Вячеслав Константинов отправились на место поисков ребенка. Сообщается, что малыш пропал во время прогулки.

Росгвардейцам понадобилось пять минут, чтобы отыскать мальчика в одном из соседних дворов. Сопоставив приметы указанные в сообщении, найденного ребенка вернули бабушке.