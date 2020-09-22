320 млн рублей выделили Пскову на реконструкцию кинотеатра «Октябрь»

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В Пскове собираются продолжить реконструкцию кинотеатра «Октябрь» за счет денег из федерального бюджета, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков 22 сентября на сессии городской Думы, которая проходит 22 сентября.

Как сообщает Псковское агентство информации, Псков получил на реконструкцию кинотеатра «Октябрь» около 320 млн рублей.

В мае 2018 года депутаты Псковского областного Собрания разрешили отдать здание псковского кинотеатра «Октябрь» в автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». Было решено провести ремонтные работы и открыть здание до конца 2018 года. Однако, кинотеатр так и открылся. Реконструкция здания затянулась, поскольку в процессе строительных работ выяснилось, что фундамент и часть несущих стен находятся в аварийном состоянии.