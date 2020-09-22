Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за сутки

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Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Всего в регионе за время пандемии выздоровело 3 889 человек.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 219, за минувшие сутки прибавилось 23 новых случая.

На данный момент проведено исследований – 95 587, за сутки - 623.

Умерло всего 65 человек, новых случаев за сутки нет.

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Статистика по районам:

Псков – 1660

Великие Луки – 1052

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 211

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 44

Куньинский район – 47

Локнянский район - 19

Невельский район - 159

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 145

Опочецкий район – 66

Островский район – 371

Палкинский район - 58

Печорский район – 102

Плюсский район – 104

Порховский район - 180

Псковский район – 443

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 16

Пыталовский район – 31

Себежский район – 38

Струго-Красненский район – 51

Усвятский район - 27