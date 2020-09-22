Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за сутки

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Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
Всего в регионе за время пандемии выздоровело 3 889 человек.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 219, за минувшие сутки прибавилось 23 новых случая.
На данный момент проведено исследований – 95 587, за сутки - 623.
Умерло всего 65 человек, новых случаев за сутки нет.
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Статистика по районам:
Псков – 1660
Великие Луки – 1052
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 211
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 44
Куньинский район – 47
Локнянский район - 19
Невельский район - 159
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 145
Опочецкий район – 66
Островский район – 371
Палкинский район - 58
Печорский район – 102
Плюсский район – 104
Порховский район - 180
Псковский район – 443
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 16
Пыталовский район – 31
Себежский район – 38
Струго-Красненский район – 51
Усвятский район - 27