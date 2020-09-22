Более полумиллиона рублей украли мошенники у псковички

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Более 600 тысяч рублей украли мошенники у псковской пенсионерки, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Сообщается, что в эту субботу, 19 сентября, 65-летней псковичке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

Они рассказали пенсионерке, что кто-то пытается завладеть сбережениями пенсионерки. Мошенники посоветовали женщине снять деньги с ее счета и положить их на указанный ими счет. Пожилая женщина поддалась на уговоры мошенников и сделала все, как ей и сказали.

Через какое-то время потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.