Стало известно о наличии лекарства от коронавируса в псковских аптеках

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В аптеках Пскова рассказали, что препарата «Арепливир» пока в наличии нет, сообщает Псковское агентство информации.

Центральная городская аптека № 2, аптеки «Будь здоров!» и «Калина Фарм» ответили, что лекарство от коронавируса не поступало. Более того, даже заказать препарат пока не удастся, так у поставщиков его нет.

В сети аптек «Аптека-А» пояснили, что лекарство можно будет получить только по рецепту.

Напомним, что препарат «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг.