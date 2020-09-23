Петербуржец застрелил приятеля на охоте Опочецком районе

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Житель Санкт-Петербурга 19 сентября застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе.

Из материалов дела стало известно, что трое мужчин ночью вышли на незаконную охоту на лося. Один из подозреваемых, нарушив правила пользования оружием, произвел прицельный выстрел из карабина в сторону неясно видимой цели. Выстрелом он смертельно ранил в живот своего приятеля. От полученного ранения последний скончался на месте.

В пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, в отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.