Псковские граффити не смогли затмить проблемы псковичей

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Совсем недавно завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск». Работы победителей украсили фасады псковских зданий. Но за новыми арт-объектами псковичи по-прежнему разглядели старые проблемы.

ЛУЖИ

"Очень хороший ракурс" - сообщила псковичка и обратила внимание, что на фото не удалось запечатлеть "вековые" лужи. Псковичи Завеличья, действительно, уже давно мучаются с лужами около дома №32 по улице Новоселов. К счастью, фото на фоне граффити можно сделать и без них.

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ГУДРОН НА СТЕНАХ

Ремонт крыши по тому же адресу состоялся уже давно, но гудронные кляксы украшают фасад по сей день. Местные жители уже привыкли и не обращают внимания. Однако для гостей черные мазки не смогли перекрыть даже яркие граффити.

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ДОРОГИ

Дороги во многих дворах города уже записаны в проект реконструкции и приводятся в порядок до 16 октября, однако не все придомовые территории смогли попасть в этот список.

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И ДАЖЕ МЕДВЕДИ

Под новостью про окончание конкурса на лучшие эскизы муралов попали даже жалобы на медведей. Псковичка высказала недовольство косолапым гостям в Заплюсье.