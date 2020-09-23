Под Псковом автомобиль насмерть сбил пенсионерку на глазах у ее детей

Фото: ПАИ

Автомобиль Nissan Qashqa сбил 68-летнюю женщину возле автобусной остановки в деревне Ершово Псковского района, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла на глазах у дочерей и внуков погибшей. Сейчас медики оказывают психологическую помощь родственникам погибшей. По предварительным данным, водитель был трезв.

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Nissan Qashqai сбил пенсионерку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась сразу же.

Фото: ПАИ

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи, следователь и пожарные.