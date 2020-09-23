Опубликован проект реконструкции левого берега Великой в центре Пскова

Фото: Псковская правда

Комитет по туризму Псковской области подал заявку на выделение средств из федерального бюджета для реализации еще одного проекта. В этот раз намечена реконструкция левого берега Великой: от Ольгинского моста до радиозавода на Комсомольской площади. Об этом сообщила "Псковская правда".

Главный архитектор Псковской области высоко оценил проект реконструкции набережной: "Глобальный проект! Статистика говорит о том, что правильно сделанные набережные больше привлекают горожан и туристов, чем центральная часть, на них больше людей отдыхает. Главное – её зонировать, чтобы были общественные пространства, тихие, детские, транзитные зоны" - сообщил Евгений Шапкин.

На берегу Великой появятся несколько общественных зон, смотровые и детские игровые площадки, оборудованные велодорожки. Однако сам рельеф берега останется неизменным.