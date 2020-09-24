В Пскове пожарные пробуют спасти от огня Троицкий собор

Фото: ПАИ
Сегодня на территории Псковского кремля проходят Пожарно-тактические учения по тушению условного пожара , сообщает Псковское агентство информации.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе тренировки пожарные отрабатывают тушение пожара на колокольне. В мероприятии задействованы силы гарнизона пожарной охраны, в том числе восемь единиц пожарной техники.
Фото: ПАИ
Подобные мероприятия на исторических объектах организовываются регулярно, чтобы нарабатать определенные навыки для эффективной деятельности в случае возникновения реальной нештатной ситуации на объектах, обладающих высокой исторической и культурной ценностью.