В Пскове пожарные пробуют спасти от огня Троицкий собор

Фото: ПАИ

Сегодня на территории Псковского кремля проходят Пожарно-тактические учения по тушению условного пожара , сообщает Псковское агентство информации.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе тренировки пожарные отрабатывают тушение пожара на колокольне. В мероприятии задействованы силы гарнизона пожарной охраны, в том числе восемь единиц пожарной техники.

Фото: ПАИ

Подобные мероприятия на исторических объектах организовываются регулярно, чтобы нарабатать определенные навыки для эффективной деятельности в случае возникновения реальной нештатной ситуации на объектах, обладающих высокой исторической и культурной ценностью.