Азербайджанец похитил псковичку из-за отказа в знакомстве

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В Пскове 26-летний гражданин Азербайджанской Республики хотел познакомиться с девушкой и похитил ее. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Ночью, на перекрестке улиц Советской и Гражданской, мужчина увидел девушку и захотел с ней познакомиться. Девушка не разделила его желание и отказала.

В итоге мужчина насильно затолкал ее в фургон ГАЗ, после чего поехал в сторону деревни Череха Псковского района. Машину остановили сотрудники ДПС и освободили девушку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде тюремного срока на 5 лет.