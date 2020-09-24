Псков борется за звание лучшего города России

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Псков поборется за звание лучшего города России. Голосование уже стартовало на сайте всероссийского конкурса «Город России – национальный выбор».

Фото: Анастасия Тарасова

Принять участие в голосовании сможет любой желающий, один раз в день.

Из всех крупных административных центров страны россиянам с помощью интернет-голосования предстоит выбрать «город, обладающий неповторимым, историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом».

Фото: Анастасия Тарасова

Проголосовать за наш город вы можете, пройдя по ссылке. Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года в 15:00 по московскому времени.