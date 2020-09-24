В Пскове кардинально пересмотрели горячее питание в школах

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В Пскове пересмотрели горячее питание для школьников. Об этом заявила на пресс-конференции 24 сентября начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко, сообщает ПАИ.

Теперь в школьном меню больше не будет колбасы, сосисок и макаронов с сыром. Зато в школьных столовых появятся запеканки и рыбные котлеты.

Родителям псковских школьников предлагают прийти и посмотреть какхкак питаются их дети. «Мы работали над тем, чтобы меню было сбалансировано и устраивало и детей, и родителей, и Роспотребнадзор», - отметила спикер.

За лето администрация изыскала шесть миллионов рублей на дооснащение пищеблоков в школах: на новое оборудование, мебель, вентиляцию.