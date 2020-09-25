Делегация Псковской области во главе с губернатором прибыла в Беларусь

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Официальная делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым прибыла с рабочим визитом в Республику Беларусь, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Визит начнется в Витебскую область, планируется обсудить перспективы расширения и укрепления международного взаимодействия, в частности, в социальной сфере, в строительстве и ЖКХ.

Визит официальной делегации в Республику Беларусь продолжится в Минске, где также запланирован ряд рабочих встреч и будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества.

В состав делегации вошли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители Губернатора, руководители профильных органов исполнительной власти, Главы приграничных муниципальных образований и представители бизнес-сообщества.