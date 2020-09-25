До 1 ноября отремонтируют тротуар у стадиона «Машиностроитель»

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Тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель» будет отремонтирован до 1 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ улицы Спортивной.

Планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части и отремонтировать тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель», кроме того будут выполнены работы по отведению сточных вод с поверхности тротуара вдоль домов №3 и №5 по улице Спортивной путем устройства водоотводных лотков.