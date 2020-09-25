В Псковской области может появиться свой оператор связи

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В Псковской области может появится свой оператор связи, сообщили начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 25 сентября.

Денис Матвеев отметил, что пока нет возможности создать регионального оператора, поскольку все равно будет использоваться инфраструктура «большой четверки». Но наземную связь, по его мнению, в регионе можно провести — нулевую милю за себестоимость.

«Нулевая миля — от распределительного ящика, который пришёл в деревню благодаря федеральным средствам до конкретного абонента. Сейчас это самая дорогая вещь, потому что от этой точки до дома это будет стоить 150-170 тысяч рублей. Понятное дело, что операторы за прибыль, а вот региональный оператор будет работать только для населения», - рассказал Денис Матвеев.

Реализацией проекта планируют заняться в следующем году. Матвеев отметил, что нужно проработать законодательную нормативную базу и получение лицензии на связь. В том случае, если получится реализовать запланированное - можно будет создать «некую очередь подключения деревень» по оптоволоконной связи. По сравнению с витой парой «оптика» дешевле в 12 раз.