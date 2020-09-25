С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников в Пскове

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С 1 октября в России заработная плата для бюджетников в федеральных госучреждениях будут проиндексированы. Об этом сообщила «Российская газета».

Индексация составит три процента,это означает, что она повысится на уровень годовой инфляции.

Повысятся оклады у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов. Кроме того, зарплата вырастет и у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объяснили, что индексация коснется зарплат сотрудников учреждений социальной сферы и науки, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, а также учреждений гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.