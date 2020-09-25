Служба 112 заработала в Псковской области

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Служба 112 теперь будет доступна для всех районов Псковской области. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live.

Короткий номер для вызова срочных служб ранее был доступен только для жителей Пскова и Великих Лук, однако теперь колл-центр примет звонки из всех муниципалитетов.

По номеру 112 с любого телефона можно будет дозвониться в МЧС, полицию, скорую, газовую службу, а также сообщить о коммунальных авариях.