ПсковГУ создаст зеркальные лаборатории молекулярной и IT-медицины

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Псковский государственный университет создаст зеркальную лабораторию молекулярной медицины и IT-медицины совместно с Витебский государственным университетом.

Справка: «Зеркальными» называют лаборатории, которые образованны в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами, которые уже имеют подобную исследовательскую базу в другом научном центре.

Университеты планируют вместе участвовать в различных проектах и программах. Кроме того они договорились о создании зеркальных лабораторий молекулярной медицины и IT-медицины. В рамках сотрудничества планируется организовать академический обмен студентами, клиническими ординаторами, молодыми учеными и научно-педагогическими работниками.

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Данное решение стало возможно благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании, предметом которого стало сотрудничество в области интернационализации медицинского образования, сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Договор был подписан в рамках визита делегации ПсковГУ в ведущие учреждения образования Витебской области.