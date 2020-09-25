Первый класс в Пскове перевели на дистант из-за коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пскове 6 класс школы № 21 перевели на дистанционное обучение из-за того, что один из учеников заразился коронавирусом, сообщает «Псковская Правда».

Детей и учителя, контактировавшие с заболевшим, находятся на самоизоляции, у них возьмут тесты на коронавирус. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов тестов.

Кроме того на данный момент в Пскове два класса закрыты на карантин по ОРВИ, так как там превышен эпидемиологический порог: заболели более 20% школьников.

Вчера стало известно, что в Порховском районе в одной из школ коронавирусом заболели 5 человек. На данный момент на дистанционном обучении находится Великолукская государственная академия физической культуры.