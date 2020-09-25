Около женской консультации в Пскове появится 100 парковочных мест

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Вокруг женской консультации на улице Кузбасской Дивизии, 22 в Пскове появится около 100 парковочных мест, сообщила глава Пскова Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live.

В план по благоустройству улицы Кузбасской Дивизии включена территория вокруг женской консультации и областной стоматологии. В частности, вокруг женской консультации появится около 100 парковочных мест. На данный момент ремонтируют двор у дома № 73а на улице Юбилейной. На очереди двор на улице Юбилейной, 83а.

Елена Полонская отметила, что пока она была депутатом, в округе отремонтировали около 85% территорий, осталось только четыре придомовые территории, нуждающиеся в ремонте. Речь идет о домах № 83, 83а, 85 и 91 по улице Юбилейной.