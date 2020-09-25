.

Псков войдет в международный туристический маршрут для кемпинга, сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 25 сентября.

Соответствующее решение было принято на X Русских Ганзейских днях. Было достигнуто решение создать рабочую группу, которая разработает международный туристический маршрут для кемпинга. В этот маршрут войдут ганзейские города Германии, Дании и России.

Участники X Русских Ганзейских дней оценили псковский кемпинг «Раздолье». Он уже включен в известный немецкий каталог ADAC, пользующийся популярностью в Дании, Швеции, Норвегии и Германии.

Елена Полонская отметила, что Русские Ганзейские дни не просто дни для отдыха и праздника,а еще и инструмент для привлечения дополнительных инвестиций в город.