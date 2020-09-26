В Острове женщина принуждала местных жительниц заниматься проституцией

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Жительницу Острова обвиняют в организации занятия проституцией и вовлечение в это девушек, в том числе несовершеннолетней.

В следственном комитете рассказали, что в 2018-2019 годах женщина, с помощью насилия и угроз, заставила 4 местных жительниц заниматься проституцией. Одна из девушек ещё не достигла совершеннолетия.

Обвиняемая организовала занятие девушек проституцией с целью получения прибыли.

Женщина уже была судима за совершение подобного преступления. Однако ранее свою деятельность она осуществляла в составе преступной группы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.