Ещё 41 человек заболел коронавирусом в Псковской области

.

По данным на 26 сентября в Псковской области за сутки 41 человек заболел коронавирусом, об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 361.

Выздоровели за сутки 15 человек, за все время пандемии — 4 001 человек.

На данный момент проведено исследований – 98 996 исследований. Количество умерших не изменилось — 65.

Статистика по районам

Псков – 1695

Великие Луки – 1087

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 219

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 46

Куньинский район – 51

Локнянский район - 19

Невельский район – 167

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район – 146

Опочецкий район – 76

Островский район – 379

Палкинский район – 61

Печорский район – 107

Плюсский район – 104

Порховский район - 185

Псковский район – 453

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 17

Пыталовский район – 31

Себежский район – 42

Струго-Красненский район – 52

Усвятский район – 28