Ещё 41 человек заболел коронавирусом в Псковской области

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По данным на 26 сентября в Псковской области за сутки 41 человек заболел коронавирусом, об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 361.
Выздоровели за сутки 15 человек, за все время пандемии — 4 001 человек.
На данный момент проведено исследований – 98 996 исследований. Количество умерших не изменилось — 65.
Статистика по районам
Псков – 1695
Великие Луки – 1087
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 219
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 46
Куньинский район – 51
Локнянский район - 19
Невельский район – 167
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район – 146
Опочецкий район – 76
Островский район – 379
Палкинский район – 61
Печорский район – 107
Плюсский район – 104
Порховский район - 185
Псковский район – 453
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 17
Пыталовский район – 31
Себежский район – 42
Струго-Красненский район – 52
Усвятский район – 28