Неизвестные ограбили редакцию Псковского СМИ

.

Сегодня ночью неизвестные проникли в помещения редакции газеты «Островские вести», сообщает ПАИ.

Злоумышленники взломали замки в двух кабинетах и вынесли из офиса технику: компьютеры, микроволновка, электрический чайник.

.

.

«Разбросаны вещи, документы, перевернут стол, пропала техника», – рассказали сотрудники газеты.

Кроме того злоумышленники вскрыли сейф, но его содержимое трогать не стали. «Все деньги сдали в пятницу. Остались только 100 рублей в конверте и немного мелочи. Они так и лежат. Их не тронули», – добавили в редакции.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.