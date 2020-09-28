Псковичи просят создать службу для регулировки популяции животных

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Псковичка написала на сайт губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой помочь с проблемой бездомных животных.

"Шла в магазин, повернула голову, и увидела семейку-мама и трое котят. Как потом оказалось это три девочки, а значит потенциальные матери, которые в год два раза будут приносить 1-6 котят", - рассказала женщина.

Она отметила, что этим животным он оказала посильную помощь, для некоторых уже нашлась передержка. Однако не всем так везет.

Женщина отметила, что ситуация в регионе на данный момент складывается удручающая и "нужна крупная служба для регулировки популяции животных".

"Давайте поднимем этот вопрос на самый высокий уровень. Пусть дело сдвинется с мертвой точки. Пусть пушистики знают, что они под защитой старшего брата-человека", - заключила женщина.