С 1 октября пенсии и детские пособия будут поступать на карту «Мир»

Фото из архива КП

Пенсия и детские пособия с 1 октября будут начисляться только на карту "Мир". Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

В Пенсионном фонде России города Пскова сообщили "Комсомольской правде в Пскове", что для зачислений отныне будут использоваться только карты "Мир". Карту необходимо получить в банке. Те, кто не успеет выпустить карту до поступления начислений - не увидят денежные средства. В ПФР сообщили, что они будут начислять средства на старый счет - он не изменится, но банк не переведет их получателю, если у него не будет карты "Мир".

Если гражданин использует карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard, необходимо будет перевести выплаты на карты национальной платежной системы.

На новые карты россиян будут зачисляться государственные пособия не только на детей и пенсии, но и выплаты по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, а также ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Те пенсионеры, которые получают выплаты на счет по вкладу или на почте, с 1 октября ничего не изменится, пенсии будут доставляться так же, как и раньше.