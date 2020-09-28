Когда ждать бабьего лета рассказал псковский гидрометцентр

Фото: Анастасия Тарасова

В Псковской области в начале недели ожидается дождливая погода, до +15 градусов тепла, сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Со среды погода улучшится: скажется влияние области повышенного давления. А это, как объяснили в гидрометцентре, проблески бабьего лета. Однако, такой теплой погоды, как на прошлой неделе, не ожидается.

Дневные температуры будут доходить до +13...+18 градусов, ожидается не слишком ветреная погода без осадков. Ночные температуры в районе +3...+9 градусов.

Хорошая погода сохранится до вечера воскресенья. Там возможен дождь.