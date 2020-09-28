Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко

Фото: официальный telegram-канал Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Политики обсудили новые проекты торгово-экономического сотрудничества, направление развития культурных связей, работы в патриотическом направдении, взаимодействия в агропромышленном комплексе, строительстве, и в поставке грузовой, пассажирской и дорожной техники.

Губернатор отметил, что Псковскую область с Белоруссией связывают дружеские отношения. Кроме того, по его словам, «Беларусь является ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером региона».

Ранее сообщалось, что власти Псковской области планируют сотрудничать с белорусскими в области подготовки медицинских специалистов.