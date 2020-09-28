Неизвестный перечислил псковскому приюту 40 тысяч рублей

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Человек, пожелавший остаться неизвестным, сегодня перевел приюту для животных «Шанс» пожертвованием в размере 40 000 рублей.

За несколько часов до этого, в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» работники приюта «Шанса» написали о том, что приют находится в бедственном положении.

«У нас только долги и 190 собак и более 30 кошек, которым вот-вот нечего будет есть. Людей, которые привозили нам безнадежных животных и обещали помогать - тоже нет. Общий размер долга 40 тысяч рублей», - написали они в сообщении.

6 октября в случае неуплаты долгов им должны были бы отключить электроэнергию. Последние две поставки фарша уже пришли в долг. Общий долг составлял 40 тысяч рублей. Как раз его разом и оплатит неизвестный.