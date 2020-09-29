Северное сияние заметили в Пскове

Фото: Сергей Попов

Жители Пскова в ночь на 28 сентября заметили в северное сияние.

«Вот Северное Сияние и добралось до Пскова. Спасибо магнитной буре и благоприятным погодным условиям», - написал пскович Сергей Попов в описании к фотографии в группе Клуба любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

На протяжении последних лет в Псковской области полярное сияние наблюдают практически ежегодно, и появляется не всегда зимой. Северное сияние псковичи наблюдали и в прошлом году, 28 сентября.

Кроме того сегодня северное сияние наблюдали и жители Санкт-Петербурга, Северодвинска, Архангельска и ряда других регионов.