Тысячу жалоб на работодателей отправили псковичи в 2020 году

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Тясяча жалоб на действия работодателей поступила от граждан в Госинспекцию труда с начала года, сообщили и в инспекции.

Заявления поступали от работников, из других Государственных инспекций труда, прокуратуры Псковской области, администрации Псковской области, направлены Рострудом.

Некоторые жалобы были перенаправлены из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан, поступили из комитета по труду и занятости населения и из других контролирующих органов.

В инспекцию труда работники обращаются в том случае, если им с задержкой выплачивают заработную плату, задерживается расчет и выдача трудовой книжки при увольнении, не предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, невовремя оплачивают отпускные суммы, нарушается график, сверхурочные остаются без оплаты, не выплачиваются пособия по уходу за ребенком, несвоевременно оплачивается больничный лист, не выдается расчетный листок, не выдаются копии документов, связанных с работой, не в полном объеме обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.