14 октября в Пскове состоится осенняя ярмарка

Фото: Ольга Чернышева

Осенняя ярмарка «Покровский торг» состоится 14 октября на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове.

Традиционно ярмарка начнется после праздничного богослужения в храме Покрова от Торга, которое возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. Далее гостей ярмарки ждут на Некрасова, 33, где пройдет основное гуляние.

На ярмарке будет представлены продовольственные и непродовольственные товары, сувенирная продукция ручной работы. Свои изделия представят мастера и ремесленники.

Выступления творческих коллективов Пскова будет сопряжено с работой кухни. По традиции, все гости смогут отведать жареную картошку - символ покровской ярмарки.

Кроме того, организаторы подготовили несколько конкурсов, где можно будет побороться за звание «Лучшего участника Покровской ярмарки», а также принять участие в специальном фотоконкурсе.