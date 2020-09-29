Отопление псковичам дадут позже из-за хорошей погоды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В многоквартирные дома Пскова тепло подадут позже, чем планировалось, из-за того, что на улице слишком хорошая погода. Об этом заявил представитель управления городского хозяйства городской администрации, отвечая на вопрос псковички в Instagram-аккаунте губернатора.

"По вопросу включения отопления в городе Пскове сообщаю, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, подача тепловой энергии на отопление в жилые многоквартирные дома производится не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

Скриншот из Instagram-аккаунта

Таким образом тепло в квартиры на этой неделе, скорее всего, не поступит. Как сообщила 28 сентября "Комсомольской Правде" руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, со среды до воскресенья температура днем будет в районе +13..+18 градусов, а ночью в районе +3...+9.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 сентября в многоквартирные дома начнут подавать тепло.