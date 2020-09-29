Стала известна личность грабителя техники в редакции псковской газеты

Фото: "Островские вести"

Сегодня, 29 сентября, задержан злоумышленник, разгромивший редакцию газеты "Островские вести" в субботу ночью.

После заявления о взломе, на место прибыла оперативная группа ОМВД по Островскому району вместе с сотрудниками полиции. Были сняты отпечатки и проведена работа кинологом с собакой.

Фото: "Островские вести"

"В результате оперативной работы виновный был задержан в короткие сроки. В понедельник, 26 сентября, сотрудники полиции нам привезли бытовую технику. Злоумышленник даёт признательные показания по краже техники. Как нам сообщили в полиции, это острович, 1978 года рождения, не работал, ранее неоднократно судим" - сообщили в редакции.

Фото: "Островские вести"

Сейчас в редакции "Островские вести" установлены новые дверные замки, сотрудники АНО ИД «Медиа 60» выделили технику и помогли установить программы, чтобы оперативно вернуть редакцию газеты к рабочему процессу.