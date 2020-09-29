ТОП-7 необычных вакансии от 25 тыс. в Псковской области

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Наряду с традиционными видами вакансий, на специализированных сайтах можно отыскать и довольно редкие. Топ-7 самых необычных вакансий в Псковской области предоставили "Комсомольской правде в Пскове" аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада.

1. Оператор пивоварни – https://spb.hh.ru/vacancy/39338269 (от 30 000 руб. на руки)

2. Проводник пассажирских вагонов (ученик) – https://spb.hh.ru/vacancy/39179299 (до 35 000 руб. до вычета налогов)

3. Термист – https://spb.hh.ru/vacancy/39387244 (от 72 000 руб. на руки)

4. Стюард-официант на Ласточку – https://spb.hh.ru/vacancy/37781148 (от 30 000 руб. на руки)

5. Помощник линкбилдера (удаленно) – https://spb.hh.ru/vacancy/39438746 (з/п не указана)

6. Техник по уходу за животными – https://spb.hh.ru/vacancy/37226175 (от 25 000 до 30 000 руб. на руки)

7. Овощевод / рабочий теплицы (разнорабочий) – https://spb.hh.ru/vacancy/39317504 (от 40 000 руб. на руки