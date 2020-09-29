Псковским школьникам не продлят осенние каникулы

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Сегодня сообщили о том, что согласно указу мэра Москвы, местным школьникам на две недели продлят каникулы. В связи с этим у родителей псковских школьников возник закономерный вопрос: коснется ли это Пскова?

На данный вопрос ответил руководитель Управления образования Александр Седунов, передает Официальный канал Псковской области в telegram-канале.

По его словам, в регионе стабильная эпидемиологическая ситуация. «Решение о продлении каникул принимает оперативный штаб по корованирусу, в настоящее время показаний мы не видим, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение», — отмечает Седунов.

В Псковской области каникулы начнутся традиционно, в конце октября — первую неделю ноября. Отмечается, что каждое учебное заведение самостоятельно принимает решение о точных датах начала и окончания каникул.