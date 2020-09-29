Принципиальный фотограф чуть не сорвал псковичам свадьбу

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Принципиальный фотограф, не захотевший надеть маску, чуть не сорвал заказчикам свадьбу. Об этом псковичка рассказала в группе фотографов Пскова в социальной сети "ВКонакте".

"Наняли этого фотографа на свадьбу. Ни для кого не секрет, что во время пандемии в ЗАГСе все должны быть в масках, а он заявил что маску одевать не будет, и что это его принципиальная позиция", - рассказала девушка.

Фотографа в ЗАГС, разумеется, не пустили и молодоженам пришлось отказаться от его услуг и перенести время бракосочетания.

Псковичка отметила, что им просто сорвали свадьбу. Указав имя фотографа, она призвала будущих молодоженов не заказывать услуги у данного человека, чтобы не попасть в подобную ситуацию.