В Пскове запретят детские секции в подвальных и цокольных помещениях

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В России с 1 января 2021 года запретят занятия для детей в подвальных и цокольных помещениях. Исключение — те, которые предусмотрены проектной документацией при строительстве.

Что запрещено размещать в подвалах?

Организации детского досуга, детские развивающие и развлекательные центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий, праздников и спортивных мероприятий. На этаже с одним эвакуационным выходом запрещается размещение более десяти детей.

Исключения составляют помещения, в которых проектной документацией изначально было предусмотрено пространство для занятий детей.

С чем связан запрет на проведение занятий с детьми в подвалах?

Сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Псковской области рассказал "Комсомольской Правде", что это связано это с тем, что из подвальных и цокольных помещений, в случае возникновения ЧП, будет выбраться намного сложнее, чем из наземного.

Кроме того в них ограничены пути отхода при эвакуации и, чаще всего, такие помещения имеют только один эвакуационный выход.

Москвичей такой запрет особо не взволновал: по их мнению, детские центры в подвалах - это уже давно анахронизм. Но жители небольших районных центров взволнованы: "может у вас в Москве и неактуально, а в каких-нибудь райцентрах 90-е не заканчивались".