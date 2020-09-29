Сапсерферы из Пскова претендуют на рекорд страны

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Российские сапсерферы за 12 дней прошли по акватории Псковско-Чудского озера и вышли в Финский залив Санкт-Петербурга.

Псковичи предполагают, что им удалось совершить самый длинный заплыв на сапбордах в России. Руслану Шалько и Кириллу Головину удалось преодолеть порядка 600 километров за 12 дней.

Изначально планировалось поставить рекорд по сплаву на сапбордах за десять дней, но погода внесла свои коррективы. На данный момент псковичи планируют определить точное расстояние и отправить заявку на официальное фиксирование рекорда.