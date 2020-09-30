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В Псковской области ВАЗ разлетелся на куски после столкновения с фурой

Источник:kp.ru
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Фото газеты "Пламя"

Фото газеты "Пламя"

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 погиб на трассе в Псковской области, сообщает корреспондент районной газеты «Пламя».

Дорожная авария произошла на трассе М9 у деревни Михальки в Великолукском районе.

Фото газеты "Пламя"

Фото газеты "Пламя"

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, направляясь в сторону Куньи, заснул за рулем. В результате водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой.

Водитель ВАЗа погиб на месте. На данный момент его личность устанавливается.

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