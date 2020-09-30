Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 30 сентября

Фото из архива КП
За последние сутки коронавирус подтвердили еще у 30 человек. На сегодняшний день более 100 тысяч псковичей сделали тест на коронавирус.
Статистика по районам:
Псков – 1739
Великие Луки – 1119
Бежаницкий район - 67
Великолукский район – 224
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 47
Куньинский район – 51
Локнянский район - 19
Невельский район – 176
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район – 147
Опочецкий район – 82
Островский район – 384
Палкинский район – 61
Печорский район – 108
Плюсский район – 104
Порховский район - 187
Псковский район – 455
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 17
Пыталовский район – 31
Себежский район – 43
Струго-Красненский район – 52
Усвятский район – 28