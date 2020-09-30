Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 30 сентября

Фото из архива КП

За последние сутки коронавирус подтвердили еще у 30 человек. На сегодняшний день более 100 тысяч псковичей сделали тест на коронавирус.

Статистика по районам:

Псков – 1739

Великие Луки – 1119

Бежаницкий район - 67

Великолукский район – 224

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 47

Куньинский район – 51

Локнянский район - 19

Невельский район – 176

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район – 147

Опочецкий район – 82

Островский район – 384

Палкинский район – 61

Печорский район – 108

Плюсский район – 104

Порховский район - 187

Псковский район – 455

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 17

Пыталовский район – 31

Себежский район – 43

Струго-Красненский район – 52

Усвятский район – 28