Пять человек пострадали в тройном ДТП в Черехе

Фото: ПАИ

Пять человек пострадали в ДТП в Черехе, около памятника псковским десантникам, сообщили в telegram-канал «Псковская сводка».

Фото: ПАИ

По предварительным данным, пострадали пять человек, среди пострадавших - ребенок. Серьезное ДТП произошло около 10 часов утра, столкнулись три легковых автомобиля: два Renault и Chevrolet.

В пресс-службе УМВД сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault въехал в впереди стоящий автомобиль Chevrolet. После этого он столкнулся со вторым автомобилем Renault, ехавшим навстречу.

Фото: ПАИ

Сообщается, что движение полностью парализовано. На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.